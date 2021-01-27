Автори показали навіть кальянну і аквадискотеку в особняку.

У відеогрі Minecraft з'явилася точна копія палацу президента Росії Володимира Путіна з фільму опозиціонера Олексія Навального.

Читайте такожКремль відмовився розкрити власників палацу з розслідування НавальногоЯк передає DW, копію особняка біля Чорного моря побудувала команда TeamCIS.

"Ми відтворили не тільки фасади палацу, а й внутрішні приміщення з реальним їхнім розташуванням відносно один одного. Все згідно з планом будівлі", - повідомили автори проекту.

Палац Путіна в Minecraft: відео

Автори проекту займаються відтворенням різних споруд в Росії та СНД в популярній комп'ютерній грі в масштабі 1 до 1. В опублікованому TeamCIS відео показали навіть кальянну та аквадискотеку.

Палац Путіна: розслідування Навального

19 січня Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального (ФБК) опублікував розслідування про масштабний напад президента Володимира Путіна під Геленджиком.

ФБК стверджує, що резиденція президента Росії площею 68 гектарів на мисі Ідокопас була побудована у 2010 році, її вартість становить близько мільярда доларів, на її території є підземний Льодовий палац, церква, 80-метровий міст "для підходу до чайного будиночка", тунель для спуску з палацу до моря.

За даними ФБК, зведення палацу спонсорувалося за рахунок офшору, куди "жертвували" гроші наближені до Путіна бізнесмени.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав фільм про резиденцію Путіна "нісенітницею", а Навального - "шахраєм", закликавши росіян не підтримувати його грошима.

Як стало відомо, за кілька днів фільм Навального набрав десятки мільйонів переглядів в YouTube. Деякі словосполучення з докладних планів резиденції спантеличили користувачів мережі та стали мемами ("аквадискотека", "склад бруду").

Сам Путін, коментуючи фільм-розслідування, заявив, що не дивився його, а лише "погортав відео-добірки", але і при цьому все спростував.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Катерина Шварц