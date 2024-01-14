Тайтл поширюється безкоштовно, а користувачі у відгуках жартують над такою дивною концепцією.

В магазині Valve з'явилася іграшка Nothing. Це безкоштовний тайтл, в якому, щоб не програти, гравцеві потрібно нічого не робити – в буквальному сенсі. Тобто не можна натискати ніякі кнопки на клавіатурі, кликати мишкою і т. д.

Потішно, але рейтинг схвалення у новинки аж 93%, при цьому вона зібрала більше тисячі позитивних оглядів. У відгуках геймери переважно жартують над настільки дивною концепцією, і просять у автора додати в гру збереження, табель рангів, а також кооперативний режим.

Найскладніша гра, в яку ви коли-небудь грали. Чи ні? Просто нічого не робіть, поки йде таймер. Якщо ви щось зробите, ви програєте. Якщо вам не подобається нічого не робити, йдіть і просто пограйте в Nothing – йдеться в описі на сторінці в Steam.

Цей "складний" геймплей, проте, міг стати ще складніше: розробник заявляє, що гра мала отримати доступ до камери і мікрофона, щоб байдикування не обмежувалося взаємодією з комп'ютером. Втім, від цієї ідеї йому довелося відмовитися через міркування безпеки.

Nothing доступний для завантаження в Steam абсолютно безкоштовно. Тим часом автор вже працює над новою іграшкою Something, яка повинна стати її повною протилежністю.

2024-й вже розпочався з тріумфального повернення "Принца Персії", а до кінця цього місяця геймери отримають продовження культової серії файтингів, одну з найкращих ігор сучасності в новій обгортці і декілька інших цікавих тайтлів. УНІАН зібрав п'ятірку ігор січня, які варто додати в список бажаного.

А в магазині Epic Games Store зараз дарують маловідому гру з рейтингом 93%. Це інді-адвенчура про подорож по величезному процедурно-генеруючому світу.

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