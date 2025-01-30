Серед цих ігор Marvel's Spider-Man 2 – вона виходить на ПК уже сьогодні.

Sony все-таки вирішила відмовитися від обов'язкової прив'язки користувачами своїх акаунтів PSN до ігор на ПК. Інформація з'явилася в офіційному блозі компанії.

У 2024 році видавець потрапив у скандал, коли зробив обов'язковою прив'язку PSN до Steam-версії Helldivers 2, хоча спочатку цього не вимагали. Після критики від геймерів Sony скасувала цю умову для шутера, однак зробила прив'язку PSN обов'язковою умовою для всіх своїх портів на ПК, навіть для синглпеєрних.

Ігри, для яких більше не потрібен акаунт PSN:

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Marvel's Spider-Man 2

The Last of Us Part II Remastered

Horizon Zero Dawn Remastered

God of War Ragnarök

З часом програму планують розширити. При цьому Sony безпосередньо не говорить, чи повернуться ці ігри в продаж у регіонах, де офіційно наразі не представлений PSN (більш ніж 170 країнах).

Проте Sony, як і раніше, зацікавлена в реєстрації ПК-гравців у PSN, тому за підключення PSN почнуть давати невеликі бонуси на кшталт скінів та інших внутрішньоігрових дрібниць. Наприклад, у Spider-Man 2 подарують костюми Людини-павука 2099.

Разом із цим Sony опублікувала розширені системні вимоги Spider-Man 2, яка сьогодні виходить на ПК. Для гри рекомендуються 140 ГБ на SSD і GeForce RTX 3060, але для "мінімалок" вистачить і GTX 1650.

Раніше стало відомо, що ще один ексклюзив Playstation вийде на ПК лише через півроку після релізу. Екшен-RPG Rise of the Ronin буде підтримувати 8К роздільну здатність і трасування променів, попередні замовлення вже відкриті.

Новий слух натякає, що PlayStation 6 може вийти раніше, ніж вважалося. Начинка для консолі вже нібито готова, а пізніше в 2025 році почнеться розсилка девкітів для розробників ігор. Це означає, що геймери, ймовірно, зможуть купити PS6 вже у 2027 році. Раніше говорили про 2028-й.

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