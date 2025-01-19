До того моменту на ринку вже буде доступний Nintendo Switch 2, і, можливо, новий Xbox.

Судячи з нових даних, робота над PlayStation 6 – повноцінною консоллю наступного покоління Sony – перебуває на набагато більш просунутій стадії, ніж передбачалося раніше.

Згідно зі звітом Wccftech, перша виробнича партія чіпа для PS6 буде відправлена у виробництво пізніше в 2025 році. Тоді ж може початися розсилка девкітів для розробників ігор. А це означає, що вже протягом двох років компанія може випустити на ринок новинку.

Фахівці зазначають, що переважно між випуском тестових зразків і повноцінним запуском консолі проходить два роки. Принаймні так було з PlayStation 5. Якщо Sony збереже ті самі темпи, то PS6 геймери зможуть купити вже у 2027 році. Раніше говорили про 2028 рік.

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Ба більше, у звіті йдеться про те, що наступна PlayStation отримає SoC з 3D V-Cache. Технологію, яка дає змогу сильно збільшити об'єм кеш-пам'яті процесора, в останні пару років використовують у топових "каменях" AMD Ryzen X3D. І вони забезпечують величезний приріст пропускної здатності процесора.

PS6 також сприятиме подальшому розвитку технології PSSR, яка вже вплинула на розробку FSR 4. Машинне навчання є важливим аспектом розробки консолі, і очікується, що воно перевершить усіх конкурентів у сегменті ігрових пристроїв наступного покоління.

А тим часом Microsoft нібито хоче випустити новий Xbox і портативного конкурента Steam Deck вже у 2026 році. Реліз приурочать до 25-річчя оригінального Xbox.

Раніше Nintendo офіційно представила нову консоль Switch 2 і підтвердила реліз у 2025 році. Вартість "портативки" поки не назвали, але інсайдери впевнені, що вона коштуватиме 400 доларів (~17 000 грн).

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