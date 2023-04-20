Епоха заробітку на перепродажі PS5 закінчилася.

Восени 2020 року під час запуску PlayStation 5 був колосальних ажіотаж. Попит значно перевищив пропозицію, а Sony не могла забезпечити належну кількість консолей через нестачу комплектуючих і порушені логістичні ланцюжки. Ці проблеми були викликані пандемією COVID-19. В результаті PS5 стала предметом спекуляцій: перекупники купували весь тираж, а потім намагалися реалізувати за завищеними цінами. На піку попиту вартість підіймали в два-три рази. Однак ця епоха залишилася в минулому.

Як повідомило видання The Gamer, у США перекупники почали продавати PlayStation 5 за зниженими цінами. На таких майданчиках, як eBay, є безліч оголошень з пропозицією купити PS5. Ціни в середньому становлять від $450 до $490, причому в дорожчих варіантах в комплекті з консоллю йде God of War Ragnarök. Зниження вартості PlayStation 5 у перекупників як найкраще підтверджує слова Sony про постачання достатньої кількості PS5 на ринок.

Правда, в гілці PlayStation на Reddit один з користувачів розповів, що написав перекупнику, який виставив приставку на продаж за зниженою ціною. І той відповів: "Це тільки для оголошення, а насправді вони коштують $500". Тобто окремі спекулянти все ще намагаються заробити на вторинній продажі PS5, заманюючи людей цінами нижче ринкових.

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Продажі PlayStation 5: остання інформація

Станом на січень поточного року Sony вдалося реалізувати понад 30 мільйонів консолей. Грудень 2022-го став рекордним у цьому плані.

Аналітики Circana (колишня NPD) повідомили, що PS5 обійшла PS4 за темпами продажів в США. На це консолі поточного покоління знадобилися 29 місяців з моменту запуску.

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