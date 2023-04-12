Основна увага буде приділена Final Fantasy XVI.

Sony повідомила, що настав час для нової презентації State of Play. Це традиційне півгодинне шоу, на якому японська компанія найчастіше розповідає про проєкти партнерів для PlayStation.

Свіжий випуск пройде 14 квітня, початок — о 00:00 за київським часом. Такою інформацією Sony поділилася в офіційному блозі PS. Компанія відразу попередила, що основну увагу в рамках презентації присвятять Final Fantasy XVI.

Гра вийде 22 червня ексклюзивно на PlayStation 5, тому прийшов час запускати активну маркетингову кампанію. Мабуть, вона стартує з демонстрації в рамках State of Play. Судячи з офіційного повідомлення, можна очікувати геймплей і подробиці про всесвіт Final Fantasy XVI.

Відео дня

Зазвичай ігри партнерів займають 15-20 хвилин презентації. А це означає, що на шоу покажуть й інші ігри. Які саме, поки невідомо, але ніхто не заважає пофантазувати.

Чого очікувати від State of Play

Новий трейлер Suicide Squad: Kill the Justice League. Екшен про "Загін самогубців" детально показували на попередній State of Play. Однак аудиторія прохолодно сприйняла демонстрацію, після чого інсайдери повідомили про перенесення гри. Можливо, глядачам оголосять нову дату.

Анонс Mortal Kombat 12. Про розробку файтинга і реліз в 2023 році Warner Bros. повідомила ще наприкінці лютого під час розмови з інвесторами. А нещодавно кіберспортсмен SonicFox і редактор VentureBeat Джефф Грабб згадали про можливий показ гри на цьому тижні.

Також є шанс почути щось про проєкти, які Sony вже давно просуває. Сюди, наприклад, відносяться Little Devil Inside і Goodbye Volcano High.

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