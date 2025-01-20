Реліз оригінальної RE: 6 відбувся 2012 року.

Одна з найбільш неоднозначних ігор серії Resident Evil 6 отримала віковий рейтинг для своєї майбутньої версії на консолях Xbox поточного покоління. Наразі проєкт доступний на минулих платформах та Nintendo Switch, але про його повноцінний вихід на сучасних системах Capcom поки що офіційно не заявляла.

На офіційному порталі ESRB, організації, що займається визначенням вікових обмежень у Північній Америці, з'явилася згадка Resident Evil 6 у списку ігор для Xbox Series, що породило нові чутки про швидкий реліз оновленої версії. З огляду на те, що раніше гра виходила на Xbox 360, PS3, а потім була перенесена на Xbox One, PS4 і пізніше на Switch, цілком логічно очікувати ще один перевиданий варіант.

Видання VGC припускає, що Capcom планує додати графічних поліпшень і, можливо, інші технічні нововведення, щоб задіяти можливості останніх консолей. При цьому наголошується, що якщо ESRB вже оцінив збірку для Xbox, то, найімовірніше, йдеться про ремастер, а не про повну переробку, в дусі Resident Evil 2, 3 і 4.

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Поки залишається невідомим, чи очікуються такі ж зміни для Resident Evil 5, яка теж була присутня на минулих платформах і Switch. Крім того, у базі ESRB поки немає відомостей про версію для PlayStation 5, що може означати, що експерти ще не винесли остаточний вердикт щодо збірки гри на консолі від Sony.

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