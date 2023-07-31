За оновлену версію відповідальна студія Virtuos Games, яка також працює над ремейком Metal Gear Solid 3.

Схоже, Microsoft і Bethesda готують великий сюрприз для фанатів The Elder Scrolls. За чутками, в розробці знаходиться ремейк чи ремастер культової TES IV Oblivion.

Інформацію розкрив один з користувачів форума Reddit, який представився колишнім співробітником Virtuos Games. Саме ця студія працює над ремейком Metal Gear Solid 3, а тепер їм довірили оновити TES IV Oblivion. Сам пост вже видалено, проте особистість джерела була перевірена модераторами субредіта, які підтвердили, що він дійсно працював в цій студії.

У записі згадується, що оновлена версія гри використовує як Unreal Engine 5, так і оригінальний движок. Інакше кажучи, за графічну частину нової версії відповідає UE5, проте "геймплей" і фізика працюють на оригінальному Gamebryo.

Дата релізу, схоже, залежить від того, як сильно творці будуть міняти основу – зокрема, чи буде це ремастер, чи повноцінний ремейк. Поки що вихід очікується в кінці 2024 року або на початку 2025-го.

Нагадаємо, що в розробці вже як 10 років знаходиться Skyblivion – фанатський ремейк Oblivion на движку. Щоправда, його вихід запланований тільки на 2025 рік, але в теорії реліз може відбутися і раніше.

Зауважимо, що остання оригінальна гра в серії The Elder Scrolls вийшла майже 12 років тому і шоста частина при найоптимістичнішому розкладі вийде в 2028 році.

Що відомо про The Elder Scrolls VI

Шосту частину серії анонсували на виставці Е3 2018 туманним тизером. У ньому показувалася невідома локація і місто вдалині. До речі, на тій же презентації відбувся анонс Starfield, який виходить вже 6 вересня.

Все вказує на те, що ми ще довго будемо чекати виходу гри. За словами керівника розробки Тодд Говард, її створення займе ще "п'ять з гаком років". Bethesda хоче зробити TES 6 такою ж популярною, як Skyrim – такий підхід відразу змінює ставлення до розробки.

Згідно з численними чутками, дії The Elder Scrolls VI розгортаються в двох провінціях Тамріеля – Хаммерфелле і Хай Роке.

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