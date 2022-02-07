Гравців звинувачують у терористичній змові.

У листопаді 2020 року в Росії затримали трьох підлітків — Микиту Уварова, Дениса Михайленка і Богдана Андрєєва. Вони розклеювали листівки на підтримку студента МДУ Азата Міфтахова, якого звинуватили в нападі на офіс партії "Єдина Росія". Силовики вилучили у школярів телефони і виявили листування з планами побудувати і підірвати будівлю ФСБ в Minecraft. Тепер підліткам загрожує до 9 років в'язниці.

Читайте такожУ Minecraft виправили знамениту помилку, якій виповнилося майже десять роківІнформацію опублікував телеканал "Дождь". За його даними, стосовно школярів порушили кримінальну справу за двома статтями кримінального кодексу. Підлітків звинувачують в організації терористичного угруповання і навчанні з метою здійснення теракту. У березні минулого року Слідчий комітет припинив справу про створення терористичної організації, так як був відсутній склад злочину.

Однак тепер прокуратура запросила по шість з половиною років виховної колонії для Дениса Михайленка і Богдана Андрєєва. А Микиті Уварову, який вважається головним підозрюваним, загрожують дев'ять років позбавлення волі. Крім цього, звинувачення запропонувало оштрафувати кожного з фігурантів справи на 50 тисяч рублів.

Minecraft — докладніше про гру

Minecraft — це пісочниця з відкритим світом і елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, будувати будинки і навіть міста.

Першу версію проекту Маркус Перссон випустив ще в 2009 році. Прислухаючись до відгуків гравців, розробник поліпшував Minecraft, додаючи в нього все нові і нові механіки.

Проект досить швидко набирав популярність. І вже в 2014 році Microsoft купила студію Перссона Mojang AB і права на Minecraft за $2,5 мільярда.

Станом на середину 2020 року Minecraft розійшлася тиражем в 200 мільйонів копій, що зробило її найбільш продаваною грою в історії. Зараз проект можна завантажити на ПК, консолі і смартфони.

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