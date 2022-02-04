Mojang Studios нарешті знайшла час, щоб позбутися від бага.

Minecraft — це велика пісочниця з купою геймплейних механік і систем, які взаємодіють між собою. Через це можуть виникати різного роду помилки. Одна з них була пов'язана з поведінкою води. Баг виявили майже десять років тому, але тільки в свіжому оновленні його виправили.

Читайте такожРіздвяна казка: NVIDIA створила в Minecraft неймовірно красивий святковий світІнформацією про помилку поділився портал PCGamesN. Вона полягала в поведінці води при розміщенні в порожню клітинку, поруч з якою по діагоналі знаходився вільний простір. Туди перетікала рідина, але під дуже дивним кутом. Виникав візуальний баг у відображенні води, до якого аудиторія вже встигла звикнути. Його виявили ще десять років тому, але Mojang Studios не поспішала з виправленням.

Помилка нікому не заважала грати і не впливала на геймплей Minecraft, тому розробники ігнорували її. Однак в недавньому оновленні баг все-таки прибрали. Для фанатів знаменитої пісочниці це було схоже на зміну епохи, адже помилка вже встигла стати культовою.

Minecraft — докладніше про гру

Minecraft — це пісочниця з відкритим світом і елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, будувати будинки і навіть міста.

Першу версію проекту Маркус Перссон випустив ще в 2009 році. Прислухаючись до відгуків гравців, розробник поліпшував Minecraft, додаючи в нього все нові і нові механіки.

Проект досить швидко набирав популярність. І вже в 2014 році Microsoft купила студію Перссона Mojang AB і права на Minecraft за $2,5 мільярда.

Станом на середину 2020 року Minecraft розійшлася тиражем в 200 мільйонів копій, що зробило її найбільш продаваною грою в історії. Зараз проект можна завантажити на ПК, консолі і смартфони.

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