Отримати усі три гри безкоштовно власники консолей PlayStation зможуть 5 січня.

У січні передплатники сервісу PlayStation Plus отримають безкоштовно заключну частину пригодницького бойовика про Лару Крофт – Shadow of the Tomb Raider, рольову гру GreedFall, а також бонусний тайтл для власників PlayStation 5 – рольовий екшен Maneater.

Як повідомила компанія PlayStation на своїй сторінці в Twitter, ці ігри стануть доступні передплатникам з 5 січня.

Січневі ігри за передплатою PlayStation Plus

Про що Shadow of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider – це остання частина нової трилогії про знамениту розкрадачку гробниць Ларі Крофт. Героїня опиниться в Мезоамериці, де спробує запобігти апокаліпсису, передбаченому індіанцями майа. Гра вийшла в 2018 році та отримала хороші відгуки. На агрегаторі Metacritic у Shadow of the Tomb Raider 75 балів зі 100 від критиків та 7,4 бала від гравців.

Детальніше про GreedFall

GreedFall – це рольова гра, дії якої розгортаються на вигаданому острові Тір-Фраді. Тут магія і технології XVII століття існують пліч-о-пліч. У центрі історії лежить конфлікт між загарбниками, які прибули на невідомий острів, і місцевим населенням, яких захищають надприродні сили. Гравець опиниться на острові в ролі посланника торгової корпорації з головною метою – знайти спосіб лікування загадкової хвороби, яка обрушилася на місцевих жителів.

Що таке Maneater

Maneater – це незвичайна гра в жанрі екшен/РПГ з відкритим світом. Тут гравець виступає в ролі великої акули, що тероризує прибережні води.

Maneater стане не єдиним бонусом для власників PlayStation 5. Завдяки PlayStation Plus Collection користувачі отримають безкоштовно ще 20 найкращих хітів консолі PlayStation 4.

Нагадаємо, що до 5 січня передплатники PS Plus можуть отримати безкоштовно ще три гри:

Божевільний екшен Just Cause 4;

Багатокористувацький шутер Rocket Arena;

Worms Rumble – нову частину знаменитої серії ігор про "хробаків".

Автор: Сергій Коршунов