Схоже, CD Projekt RED знадобиться терміново випустити оновлення, щоб позбутися від проблем.

Вчора CD Projekt RED випустила некстген-версії Cyberpunk 2077 і патч 1.5. Оновлення внесло багато правок в гру. Воно змінило прокачування, поліпшило штучний інтелект, підтягнуло фізику автомобілів і позбавило від зникнення натовпу NPC при різких розворотах. На консолях екшен-RPG нарешті почала добре працювати. Це підтвердив технічний аналіз від автора YouTube-каналу ElAnalistaDeBits. А ось на ПК виникли несподівані проблеми — у частини користувачів Cyberpunk 2077 просто перестала запускатися.

Після виходу патча 1.5 у гри CDPR з'явилися десятки негативних відгуків в Steam. У них сказано, що свіже оновлення зламало екшен-RPG. Проект відмовляється запускатися і видає критичну помилку. CD Projekt RED поки ніяк не відреагувала на проблему, але в найближчі дні польська студія напевно випустить латку і усуне недолік.

А ось на консолях Cyberpunk 2077 почала працювати саме так, як повинна була під час релізу. На PlayStation 5, Xbox Series X і Series S ElAnalistaDeBits відзначив прискорені завантаження, покращену якість текстур і їх підтягнуту фільтрацію, збільшену дальність промальовування, допрацьовані тіні і освітлення. Трасування променів працює тільки для локальних тіней, але CDPR про це попереджала.

Оптимізація Cyberpunk 2077 на консолях

На PS5 і Xbox Series X реалізовані режими "продуктивність" і "трасування". У першому випадку Cyberpunk 2077 виконується в 1440р при 60 кадрах/с, а в другому — в аналогічній роздільній здатності, але при 30 кадрах/с.

На Xbox Series S реалізовано 1440р при 30 кадрах/с. Такі ж результати спостерігаються на Xbox One X. А ось на Xbox One вдалося домогтися тільки 720р при 30 кадрах/с, та ще й з падіннями.

На PS4 Pro — 1080р при 30 кадрах/с, а на базовій PS4 — 720р при 30 кадрах/с.

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