Покупцям екшен-RPG на PS4 і Xbox One поліпшені версії дістануться безкоштовно.

CD Projekt RED провела пряму трансляцію, яку присвятила Cyberpunk 2077. Під час стріму польська студія оголосила про реліз некстген-версій своєї екшен-RPG і патча 1.5. Завантажити оновлення і встановити апгрейд можна прямо зараз.

Спочатку CDPR показала геймплейний уривок, в якому Ві виконує побічну місію. Він записувався на PlayStation 5 і Xbox Series X. У ролику присутні розмови з персонажами, вивчення локації, злом супротивників і бій із застосуванням вогнепальної зброї. Але найдивніше, що продемонстровані кадри супроводжувалися регулярними падіннями кадрової частоти. Причому іноді картинка гальмувала досить істотно — створювалося враження, немов FPS опускається до 15-20 кадрів/с. Правда, панікувати ще рано — потрібно дочекатися докладних тестів.

Патч 1.5 привніс в Cyberpunk 2077 безліч поліпшень. Головне з них — зміна прокачування. Розробники переробили гілки умінь, прибрали зайве і підкоригували окремі здібності. При наступному запуску проекту користувачі зможуть безкоштовно перерозподілити очки навичок. Частина змін торкнулася штучного інтелекту. ШІ ворогів в боях підтягнули, а разом з ним і поведінку натовпу — тепер NPC і водії машин будуть краще реагувати на агресивні дії головного героя. Розробники також удосконалили транспорт, який обзавівся більш реалістичною фізичною моделлю.

Інші важливі деталі

Нектген-версії Cyberpunk 2077 включають графічні поліпшення, динамічну роздільну здатність 4К і прискорені завантаження.

Патч 1.5 містить багато дрібних добавок і правок. Сюди входять виділені іконки фіксерів на карті, можливість змінювати зовнішність Ві в квартирі, неонові диски для мотоциклів, більш зручний вид від першої особи при водінні та інше. Головний герой також може орендувати чотири нові будинки. А зовнішній вигляд апартаментів тепер змінюється через ноутбук протагоніста.

CD Projekt RED також випустила безкоштовне доповнення зі зброєю і модифікаціями для неї.

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