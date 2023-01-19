Ролик передає магічну атмосферу всесвіту "Гаррі Поттера".

Студія Avalanche Software і видавництво Warner Bros. Interactive Entertainment продовжують підігрівати інтерес до Hogwarts Legacy — свіжої рольової гри у всесвіті "Гаррі Поттера". Розробники постійно публікують різноманітні матеріали. А нещодавно вони випустили видовищний кінематографічний трейлер проекту.

Відео починається з надсилання листа з Гогвортсу головному герою. Судячи з усього, його наказала віднести одна з професорок, яка залишилася за кадром. Потім в ролику демонструється політ сови територією школи.

Птах минув кілька веж, ухилився від студентів на мітлах, пронісся через обідню залу і один зі шкільних кабінетів. В останньому перебувала професорка Візлі — предок Рона і всієї його сім'ї з Гаррі Поттера. Жінка сказала: "Ми не знаємо, яка магія призвела до цього".

А в другій половині відео присутня нарізка бойових сцен. Сюди входить протистояння студентів з величезними павуками в Забороненому лісі і битва проти дракона. Сова також зіткнулася зі злим чаклуном, який застосував заклинання "Авада Кедавра" і намагався вбити птаха. Але в результаті вона все ж досягла цілі і скинула лист в руки головному герою.

Hogwarts Legacy — основні подробиці

Дії гри розгортаються в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва — Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію. Йому належить вирішити — приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, здатних знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy вийде 10 лютого 2023 року на PS5, Xbox Series X, Series S та ПК. На PS4 і Xbox One гра загляне 4 квітня, а на Nintendo Switch — 25 липня.

Вас також можуть зацікавити новини: