Stellar Blade дуже сподобалася не тільки критикам, а й звичайним гравцям.

Корейська студія Shift Up офіційно оголосила у нещодавньому фінансовому звіті, що її хітовий екшен – Stellar Blade – завітає на ПК у 2025 році. Наразі гра доступна тільки на PS5.

Точне релізне вікно поки тримається в таємниці, але чутки про плани з випуску цієї версії ходили давно, тому, найімовірніше, реліз варто чекати вже на початку 2025-го. Розробники впевнені, що на ПК гра стане успішнішою, ніж на PS5 через "зростаючу частку Steam на ринку ААА-тайтлів" і нещодавній ажіотаж навколо Black Myth: Wukong.

У червні Shift Up оцінила обсяг проданих копій Stellar Blade в 1 млн одиниць. Екшен став головним релізом на PlayStation 5 цієї весни і показав найкращий результат на агрегаторі Metacritic серед усіх PS5-ігор з моменту виходу консолі.

Перед цим студія представила трейлер кросовера з Nier: Automata. Апдейт буде безкоштовним, його вихід заплановано на 20 листопада. Разом із ним екшен отримає кілька тематичних костюмів для головної героїні, фото-режим, покращений ліпсінк для низки мов та інші поліпшення.

Сама Sony останніми роками активно освоює ПК-ринок, випускаючи на цій платформі свої ексклюзиви. З початку року на ПК вже вийшли Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima і God of War: Ragnarok – усі вони привернули велику кількість гравців і показали хороші продажі. А в січні 2025 року на ПК загляне Marvel's Spider-Man 2.

Також видавець обговорює можливість перенесення на ПК і більш ранніх своїх ексклюзивів, наприклад, Infamous: Second Son.

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