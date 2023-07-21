Sony представить оновлену консоль у серпні.

Немає сумнівів, що Sony готується до випуску оновленої версії PS5 зі змінами в зовнішньому вигляді. Про подібну консоль розповідав інсайдер Том Хендерсон ще торік – вона повинна бути зі знімним дисководом. Тепер він уточнив деякі деталі.

За його даними, умовна PlayStation 5 Slim не буде "тонкою", тобто вона не буде позиціюватися як полегшена версія консолі. Та й навряд чи консоль отримає слово Slim в назві.

Оновлену приставку зі знімним дисководом нібито будуть позиціювати як поліпшену версію. Майбутня PS5 замінить собою існуючі моделі, які, судячи з усього, знімуть з виробництва, пише журналіст. Чи буде нова версія відрізнятися продуктивністю від оригінальної PS5, невідомо.

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За чутками, Sony представить оновлену консоль в серпні, а вийде вона до кінця цього року. Коштувати вона буде 399 доларів.

Що відомо про нові варіанти PS5

З релізу основної консолі пройшло майже три роки, тому вихід поліпшених версій вже давно напрошується. Раніше з судових документів вияснилося, що Microsoft впевнена в релізі PlayStation 5 Slim до кінця цього року

Також ходять чутки про PlayStation 5 Pro – більш потужної версії основної консолі, яка має краще "залізо" і зможе працювати в більшій роздільній здатності екрана.

Таким чином умовна модель Slim замінить на ринку Digital Edition, а "прошка" стане альтернативою базовій PlayStation 5 з дисководом.

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