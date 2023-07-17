Раніше джерела говорили, що PS5 Slim буде коштувати 399 доларів.

У серпні 2023 року компанія Sony проведе івент, в рамках якого покажуть не тільки нові ігри, але також буде представлена PlayStation 5 Slim. Про це у своєму Twitter-акаунті повідомив відомий Інсайдер під ніком Shpeshal_Nick.

За словами інсайдера, серпневе шоу буде порівняно за масштабом з презентаціями типу PlayStation Showcase або PlayStation State of Play.

Зазначається, що таким чином Sony планує не загубитися в новинній повістці на тлі повідомлень про завершення злиття конкурента Microsoft з Activision Blizzard, яке має відбутися до кінця цього місяця.

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Дотепер в ЗМІ з'являлося мало інформації про особливості PS5 Slim. Згідно з чутками, у консолі буде перероблений дизайн: загальні габарити зменшаться, як і споживання енергії, а охолодження стане більш ефективним. Ще одним нововведенням стане наявність знімного дисковода з підключенням через порт USB Type-C на задній панелі.

Раніше Microsoft підтвердила, що оновлена PS5 вийде ближче до кінця 2023 року і буде коштувати $399,99.

Що відомо про нові варіанти PS5

З релізу основної консолі пройшло три роки, тому вихід традиційної, більш компактної версії вже давно напрошується. Немає сумнівів, що PS5 Slim існує і готується до виходу цього року.

А вже в 2024 році очікується вихід більш потужної версії консолі від Sony – PS5 Pro. Вона буде мати краще "залізо", і зможе видавати більше FPS чи працювати в більшій роздільній здатності.

Передбачається, що в майбутньому Sony зовсім перестане випускати наявні версії PlayStation 5. Таким чином модель Slim замінить на ринку Digital Edition, а "прошка" стане альтернативою базовій PlayStation 5 з дисководом.

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