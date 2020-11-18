Орієнтовні дати отримання консолей нового покоління: 21-24 листопада.

Вже завтра, 19 листопада, розпочинаються світовий запуск PlayStation 5 – консолі нового покоління від Sony. Через сформований ажіотаж перша партія приставок в Україні була розкуплена за попередніми замовленнями ще за кілька тижнів до старту продажів.

Однак сьогодні офіційні рітейлери повідомили, що користувачам, які оформили попередні замовлення, доведеться почекати ще кілька днів. Орієнтовно до 21-24 листопада.

"Приставки та периферія вже прибувають в Україну та після дотримання усіх формальностей почнуть роз'їжджатися містами. Усі, хто встиг оформити попереднє замовлення на PlayStation 5 та DualSense, зможуть забрати свої пристрої найближчими днями, як тільки вони прибудуть до магазинів", – повідомляють рітейлери.

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Ні Sony, ні офіційні рітейлери не пояснили чому сталася затримка. Ймовірно, причина в ускладненій логістиці через пандемію COVID-19. Так, наприклад, в жовтні Sony забронювала 60 авіарейсів, щоб доставити в США консолі PlayStation 5. Зазвичай такі вантажі доставляються морем – так дешевше. Але були обрані авіаперевезення, щоб скоротити час доставки.

Також про труднощі з логістикою говорить той факт, що компанія прийняла рішення розділити запуск PS5 на дві частини: 12 листопада консоль надійшла у продаж в США, Новій Зеландії, Канаді, Японії та Південній Кореї. А продажі в Європі та решті світу почнуться 19 листопада.

PlayStation 5 в Україні

Офіційна ціна на PlayStation 5 Digital Edition в Україні склала 13 499 грн, а за PlayStation 5 з дисководом просять 16 799 грн.

У комплекті з новою консоллю користувачі отримають безкоштовно гру Astro's Playroom – вона покликана продемонструвати усі можливості нового геймпада DualSense.

Передплатники сервісу PS Plus отримають на старті продажів PlayStation 5 відразу 23 гри. З них три – це ігри місяця: рольовий екшн Middle-earth: Shadow of War, метроидвания Hollow Knight: Voidheart Edition та новинка Bugsnax. Ще 20 найкращих ігор з PS4 дістануться власникам PS5 завдяки бонусу PlayStation Plus Collection.

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Автор: Сергій Коршунов