Проблема полягає в спробі виходу консолі з режиму очікування з запущеною грою Marvel's Spider-Man.

Сьогодні в США, Японії, Канаді та ряді інших країн відбувся обмежений запуск консолі наступного покоління від Sony – PlayStation 5. І деякі власники нового ігрового пристрою вже на старті продажів почали повідомляти про проблеми, які призводять до повної поломки PS5.

Так ігровий блогер Джеремі Пентер у своєму Твіттері повідомив, що не зможе найближчим часом робити контент про PS5, оскільки його консоль вийшла з ладу.

"На даний момент моя PS5 на 100% мертва. У мене були проблеми з відновленням системи даних консолі, про яку також повідомляли й інші користувачі. Однак у мене це переросло до повних помилок і проблем з мережею/завантаженням. Разом з Sony я працював над усуненням неполадок, коли консоль повністю померла", – повідомив Джеремі Пентер.

За словами блогера, Sony пообіцяла замінити йому консоль. Однак проблема поки залишається і полягає вона в дивній спробі виходу консолі з режиму очікування з запущеною грою. Як зазначив журналіст видання GiantBomb, Джефф Герстманн, проблема стосується ремастера гри Marvel's Spider-Man.

"Якщо перевести PS5 в режим очікування з запущеним ремастером Spider-Man, це призводить до збою всієї системи, змушуючи консоль запускати процес "відновлення зовнішнього диска" при включенні. Принаймні, так було зі мною кілька разів за сьогодні", – розповів Герстманн.

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Журналіст підкреслив, що в його випадку доводилося перезавантажувати консоль через кнопку живлення, після чого система відправляла звіт про помилку і запускалася нормально. Мабуть, у блогера Джеремі Пентера PS5 після подібних помилок перестала вмикатися.

Sony поки не зробила ніяких офіційних заяв з цього приводу. Однак схоже на те, що проблема програмна та її вирішать найближчим патчем для системи.

В Україні PlayStation 5 надійде в продаж через тиждень – 19 листопада.

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Автор: Сергій Коршунов