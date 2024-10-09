LittleBigPlanet 3 зникне з Playstation Store 31 жовтня.

Sony прибере з продажу LittleBigPlanet 3 і всі доповнення до гри вже 31 жовтня. Цього року грі виповнюється 10 років.

Про це заявила Sumo Digital, яка і розробила гру в 2014 році ексклюзивно для PS3 і PS4. Студія зазначила, що це останній шанс придбати гру. При цьому ті, хто купив LittleBigPlanet 3, збережуть доступ до гри після вилучення проєкту з Playstation Store.

Останніми роками сервери LittleBigPlanet зазнавали численних атак зловмисників, включно з DDoS-атаками, появою образливих повідомлень про помилки та навіть експлоитами, які давали змогу банити гравців. Зрештою, у 2021 році Sony була змушена відключити всі сервери гри, за винятком серверів третьої частини. Однак уже за три роки, у квітні 2024 року, Sony довелося вимкнути сервери й у триквела.

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Нагадаємо, що BAFTA зібрала список найбільш культових героїв відеоігор. Головний герой LittleBigPlanet Секбой опинився там на 5-му місці.

Що потрібно знати про LittleBigPlanet 3

LittleBigPlanet 3, створена студією Sumo Digital, вийшла 2014 року на PlayStation 3 і PlayStation 4. Ця частина продовжила традиції серії, пропонуючи гравцям захопливі пазл-платформні рівні, а також потужні інструменти для створення власного контенту. У LittleBigPlanet 3 з'явилися нові персонажі з унікальними здібностями, що розширило можливості проходження і внесло різноманітність у геймплей. Гра отримала здебільшого позитивні відгуки, її рейтинг на Metacritic склав 79 балів зі 100, а ігрове співтовариство визнало її одним із найкращих ексклюзивів Sony.

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