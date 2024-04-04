При цьому до рейтингу не потрапили Макс Пейн, Гордон Фрімен, Геральт та інші культові особи.

Британська академія кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) підбила підсумки геймерського голосування, метою якого було визначити найкультовішого персонажа відеоігор усіх часів. У ньому взяли участь 4000 користувачів з усього світу.

До переліку увійшли герої найрізноманітніших десятиліть і поколінь. Так, із 80-х до списку потрапили Маріо, Лінк і Солід Снейк; із 90-х – Сонік, Креш і Лара Крофт; із 2000-х – Агент 47, Кратос і Нейтан Дрейк, а з 2010-х – Еллі і Артур Морган. Не забули геймери і про сучасність, обравши одразу двох героїв Baldur's Gate 3 – Астаріона і Шедоухарта.

Найкультовішим персонажем відеоігор усіх часів у підсумку визнали Лару Крофт, яка вперше з'явилася в Tomb Raider 1996 року. Остання на сьогодні гра про розкрадачку гробниць вийшла 2018 року, а раніше цього року відбувся реліз збірки Tomb Raider I-III Remastered.

Відео дня

Друге почесне місце посів Маріо. За ним іде Агент 47 із франшизи Hitman. Цікаво, що до підсумкового списку не потрапили такі культові персонажі, як Макс Пейн, Леон Кеннеді, Гордон Фрімен і Гераль із Рівії. Повний список має такий вигляд:

1. Лара Крофт - Tomb Raider

2. Маріо - Super Mario

3. агент 47 - Hitman

4. Сонік - Sonic the Hedgehog

5. Секбой - LittleBigPlanet

6. Пакман - Pac-Man

7. Лінк - The Legend of Zelda

8. Майстер Чіф - Halo

9. Кратос - God of War

10. Шедоухарт - Baldur's Gate 3

11. Артур Морган - Red Dead Redemption 2

12. Пікачу - Pokémon

13. Стів - Minecraft

14. Солід Снейк - Metal Gear Solid

15. Креш Бандикут - Crash Bandicoot

16. Клауд Страйф - Final Fantasy VII

17. Астаріон - Baldur's Gate 3

18. Казума Кірью - Yakuza/Like a Dragon

19. Еллі Вільямс - The Last of Us

20. Нейтан Дрейк - Uncharted

Ювілейна церемонія нагородження BAFTA Games Awards відбудеться 11 квітня 2024 року. Лідером за кількістю номінацій стала хітова Baldur's Gate 3, яку відзначили в 10 категоріях. Зі списком номінантів можна ознайомитися тут.

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