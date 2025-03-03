Інформація з'явилася на сторінці гри в Playstation Store.

Sony підігріває очікування фанатів Death Stranding 2, розкриваючи нові деталі майбутнього проєкту Хідео Кодзіми. На сторінці гри в PS Store з'явився новий опис.

Сиквел обіцяє ще масштабніший відкритий світ, сповнений таємниць і випробувань, що вимагають нестандартного підходу. Гравцям належить досліджувати різноманітні локації, долаючи перешкоди, які не тільки перевірять їхні навички, а й запропонують унікальні способи взаємодії з навколишнім середовищем.

Бойова система розширилася, надаючи свободу у виборі тактики. Можна вступати у відкриті битви, використовувати скритність або зовсім уникати конфліктів. Вороги будуть різними - від людей до потойбічних сутностей, і підхід до кожної загрози залишиться на розсуд гравця.

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Сюжет продовжить історію Сема Бріджеса, але розробники радять готуватися до несподіваних сюжетних поворотів. Крім основної розповіді, ключову роль зіграє оновлена Social Strand System, яка дасть змогу впливати на світ гри і відчувати присутність інших гравців навіть в одиночному проходженні.

Реліз Death Stranding 2 заплановано на цей рік. Гра стане ексклюзивом Playstation 5.

Раніше Хідео Кодзіма розповідав, що зараз у нього немає часу монтувати новий трейлер Death Stranding 2, тому всю роботу з його створення він провів буквально у себе в голові.

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