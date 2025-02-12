Івент SXSW 2025, де покажуть гру, відбудеться 10 березня.

Playstation і Kojima Productions оголосили, що проведуть спеціальний захід, присвячений Death Stranding 2: On the Beach, у межах фестивалю SXSW 2025. Презентація відбудеться 10 березня о 00:00 за київським часом.

На заході геймдиректор Хідео Кодзіма розповість нові подробиці про сиквел Death Stranding, який вийде на PS5 у 2025 році. Поки невідомо, чи буде представлена нова демонстрація геймплею, але фанати сподіваються на свіжі кадри з гри.

Можна зробити сміливу здогадку, що на SXSW 2025 точно покажуть новий трейлер сиквела, адже Кодзіма нещодавно розповідав, що новий ролик за грою перебуває на фінальних етапах виробництва і навіть показував невеликий фрагмент звідти.

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Крім того, на фестивалі відкриється офіційний магазин з ексклюзивним мерчем за Death Stranding 2. У продажу з'являться унікальні товари, які не можна буде знайти в інших точках.

Точна дата виходу гри поки не розкрита. Death Stranding 2 було анонсовано в грудні 2022 року, і відтоді проєкт залишається однією з найочікуваніших ігор для консолей Playstation.

Раніше ми розповідали, що Playstation анонсувала презентацію State of Play, де можуть показати навіть порт Bloodborne на ПК. Івент пройде в ніч на 13 лютого і триватиме понад 40 хвилин.

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