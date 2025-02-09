Робота над неполадками тривала майже добу.

У ніч на 8 лютого в Playstation Network стався збій, через що гравці по всьому світу не могли користуватися сервісом. На даний момент, Sony відновила роботу PSN і принесла вибачення користувачам за доставлені незручності. В якості компенсації всі передплатники PlayStation Plus отримають додаткові п'ять днів підписки.

Компанія не стала розкривати причини неполадок, але за відгуками користувачів, збій тривав понад 16 годин. Під час несправності власники Playstation не могли користуватися онлайн-функціями, включно з багатокористувацькими режимами, доступом до цифрових закупівель і управління обліковими записами.

Хоча багато гравців залишилися задоволені компенсацією, частина спільноти висловила невдоволення відсутністю комунікації з боку Sony під час збою. У коментарях користувачі наголошували, що компанія надто довго мовчала, не даючи жодних пояснень або хоча б часових прогнозів щодо усунення проблеми.

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Інші гравці згадали сумнозвісний інцидент 2011 року, коли злом PSN призвів до масштабного відключення сервісу на кілька тижнів, а також висловили стурбованість тим, що збої в PSN стали відбуватися все частіше в останні роки.

Раніше ми розповідали, що Sony може працювати над наступною частиною God of War, яка відбуватиметься в Греції та розповість історію про молодого Кратоса і його стосунки з батьком.

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