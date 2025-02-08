У Playstation Network стався збій: сервіс не працює вже кілька годин

Помилки почали реєструвати в ніч на 8 лютого.

У ніч на 8 лютого в PlayStation Network стався масовий збій, який торкнувся користувачів по всьому світу. На момент публікації новини об 11:40 за київським часом проблеми зберігаються, зокрема, і в Україні.

Згідно з даними на офіційному сайті Sony, неполадки торкнулися управління обліковими записами, онлайн-функцій в іграх і роботи Playstation Store. Однак купівля цифрового контенту в магазині залишається доступною.

Sony оперативно визнала проблему і запевнила користувачів, що веде роботу з її усунення. Однак жодних термінів відновлення повноцінної роботи сервісів компанія не озвучила.

Відео дня

Попередній великий збій у PSN стався в березні 2024 року, і його наслідки відчувалися протягом кількох годин.

Раніше ми розповідали, що Playstation відмовилася від обов'язкового прив'язування Playstation Network до акаунту Steam для гри в ексклюзиви компанії.

Також Spider-Man 2 стартувала в Steam гірше, ніж перша частина, отримавши змішані відгуки від гравців. Головною проблемою став технічний бік порту.

Вас також можуть зацікавити новини: