Ті, хто пройшов у програму, зможуть тестувати ігри компанії як на консолях, так і на ПК.

Sony запустила нову програму бета-тестування PlayStation, яка охопить як PS5, так і ПК.

У Playstation Blog директор з комунікацій компанії Сід Шуман написав, що нова система спростить реєстрацію для участі в майбутніх бета-тестах. Один раз підписавшись, користувачі зможуть брати участь у тестуванні ігор для PS5 і ПК, нових функцій консолі та застосунку PlayStation.

Але при цьому реєстрація не гарантує участь, Sony відбиратиме тестерів, а запрошені зможуть вирішувати, чи хочуть вони взяти участь у конкретному тесті.

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Програма запущена відсьогодні і працює у всіх регіонах, де є Playstation Network, тобто в Україні теж. Для реєстрації потрібен обліковий запис PSN з хорошою репутацією і відповідність віковим вимогам.

Раніше ми розповідали, що за словами інсайдерів, Xbox може випустити свою нову консоль вже зовсім скоро, і навіть раніше нової Playstation. На це натякає нова частина Call of Duty, яка вийде ексклюзивно на Xbox і може стати селлінг поінтом для приставки.

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