Sony запустила нову програму бета-тестування PlayStation, яка охопить як PS5, так і ПК.
У Playstation Blog директор з комунікацій компанії Сід Шуман написав, що нова система спростить реєстрацію для участі в майбутніх бета-тестах. Один раз підписавшись, користувачі зможуть брати участь у тестуванні ігор для PS5 і ПК, нових функцій консолі та застосунку PlayStation.
Але при цьому реєстрація не гарантує участь, Sony відбиратиме тестерів, а запрошені зможуть вирішувати, чи хочуть вони взяти участь у конкретному тесті.
Програма запущена відсьогодні і працює у всіх регіонах, де є Playstation Network, тобто в Україні теж. Для реєстрації потрібен обліковий запис PSN з хорошою репутацією і відповідність віковим вимогам.
Раніше ми розповідали, що за словами інсайдерів, Xbox може випустити свою нову консоль вже зовсім скоро, і навіть раніше нової Playstation. На це натякає нова частина Call of Duty, яка вийде ексклюзивно на Xbox і може стати селлінг поінтом для приставки.