Розробники також пообіцяли оновити гру для Xbox Series X та PlayStation 5.

Науково-фантастичний рольовий екшен Hellpoint вийде на консоль Nintendo Switch вже 25 лютого.

Як повідомила студія Cradle Games, реліз на фізичних носіях відбудеться на день пізніше, 26 лютого.

Трейлер Hellpoint на Nintendo Switch

"Розробка версії для Nintendo Switch була складним завданням. Оскільки Hellpoint – це рольова гра, то для нас було дуже важливо зберегти постійну частоту кадрів, не жертвуючи занадто великою візуальною точністю. В результаті на Nintendo Switch гра працює зі швидкістю 30 кадрів на секунду при 1080p в док-станції та у 720p в портативному режимі", – розповів Марк-Андре Ютрас, технічний директор Cradle Games.

На Nintendo Switch буде також доступний кооперативний режим.

Раніше Cradle Games оголосила, що наприкінці 2021 року Hellpoint вийде також на Xbox Series X/S та PlayStation 5. На консолях нового покоління гра буде працювати в вищій роздільній здатності та з додатковими графічними функціями з версії для ПК.

А ось патч зворотної сумісності вийшов ще в грудні минулого року. Оновлення додало до гри додатковий режим в 60 FPS для PS5 та Xbox Series X.

Детальніше про Hellpoint

Hellpoint – це похмурий sci-fi екшен з елементами RPG від студії Cradle Games. Дії гри розгортаються на космічній станції Ірід Ново. Через жахливу аномалію всі члени екіпажу перетворилися на чудовиськ, але головний герой зумів уникнути цієї долі. Тепер йому належить вибратися живим з цього моторошного місця.

Гра вийшла 30 липня, отримавши 80% позитивних відгуків в Steam.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов