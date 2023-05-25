Одним з головних сюрпризів презентації PlayStation Showcase став геймплейний трейлер Alan Wake 2 — хорора з елементами виживання від студії Remedy Entertainment.

У ролику показано містечко Брайт-Фоллс, а також Темне місце — загадковий вимір, де застряг письменник Алан Вейк після першої частини. Трейлер представив другого протагоніста на ім'я Сага Андерсон. Частину гри належить пройти в ролі цього досвідченого поліцейського агента.

На відео продемонстровано деталізоване оточення і кілька локацій. Сюди, наприклад, відносяться покинутий будинок в лісі і вулиці міста. А ще частина трейлера присвячена битвам. В Alan Wake 2 будуть різні вороги, в число яких входять вже знайомі тіні. Новими противниками стануть могутні антропоморфні істоти. Одна з них носила маску з рогами.

Паралельно Remedy Entertainment поділилася подробицями Alan Wake 2 в блозі PlayStation. За словами розробників, сиквел буде самостійним, і для його розуміння не знадобиться проходити першу частину. Гра вийде 17 жовтня на ПК (Epic Games Store), PS5, Xbox Series X і Series S.

Інші нові деталі Alan Wake 2

Сюжет починається з приїзду Андерсон з її колегою, досвідченим агентом Алексом Кейсі в Брайт-Фоллс. Тихе містечко сколихнула низка ритуальних вбивств, які повинні розслідувати поліцейські.

Під час пошуку доказів головна героїня зіткнеться з Аланом Вейком. Письменник весь цей час намагався зберегти розум як ув'язнений у Темному місці.

Гра вірна жанру хорорів з елементами виживання, а ще обіцяє відзначитися багатошаровою історією.

У проєкті буде кілька локацій, крім Брайт-Фоллс. Сюди входить незайманий ліс, околиці озера та друге містечко Уотері. Всі ці локації вивчатиме Андерсон, тим часом Вейк спробує знайти вихід з Темного місця.

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