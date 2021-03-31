За весь час організатори заробили близько $76 мільйонів.

Поліція міста Куньшань (Китай) за сприяння ігрової корпорації Tencent закрила одне з найбільших у світі підприємств, яке займалося створенням і поширенням чит-кодів для відеоігор. В ході обшуку було заарештовано 10 осіб і вилучено майно на $46 мільйонів, включаючи дорогі спорткари.

Як пише видання BBC, за час своєї діяльності підприємство під назвою Chicken Drumstick заробило близько $76 мільйонів. Організатори продавали чит-коди на популярні ігри, серед яких Overwatch та Call of Duty Mobile. Ціна підписки на послуги компанії починалася від $10 на день. А більшість недобросовісних геймерів, які хотіли отримати нечесну перевагу в іграх платили по $200 на місяць.

Свої послуги компанія Chicken Drumstick надавала не лише китайським користувачам, але й геймерам з інших країн.

У процесі обшуку китайська поліція також виявила та знищила 17 чит-кодів.

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Автор: Сергій Коршунов