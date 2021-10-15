Користувачі зможуть впливати на зовнішній вигляд Міста в майбутньому бойовику.

Польська студія Techland поділилася черговим випуском інформаційного шоу Dying 2 Know. У ролику розробники розкрили нові деталі Dying Light 2 Stay Human. Вони розповіли, як гравці зможуть впливати на світ, і повідомили про роль покинутих будівель в проекті.

Свіжими подробицями на відео поділився провідний геймдизайнер Dying Light 2 Stay Human Тімон Смектала. За його словами, на початку проходження покинуті будівлі не матимуть великого значення. Це застарілі приміщення, в яких вдасться знайти хіба що якісь предмети. Але пізніше головний герой Ейден зможе перетворювати занедбані споруди в бази різноманітних фракцій. Своїм зовнішнім виглядом і призначенням вони будуть відповідати філософії кожного конкретного угруповання. Таким методом користувачі зможуть впливати на навколишній світ.

Перетворення покинутих будівель в працюючі бази має і геймплейне значення. Це відкриє доступ до різних можливостей — завдань, особливої зброї, випробувань і так далі.

Детальніше про Dying Light 2 Stay Human

Головним героєм Dying Light 2 стане вцілілий на ім'я Ейден Колдуелл. Дії розгорнуться через 15 років після епідемії, показаної в першій частині гри.

У сиквелі буде нелінійна історія, нові види зомбі і карта в чотири рази більша, ніж в оригіналі.

Особливу увагу в сиквелі приділено паркуру. У гравців з'явиться більше акробатичних трюків і можливостей взаємодіяти з оточенням. Це зробить переміщення по світу більш простим і плавним.

Dying Light 2 Stay Human вийде 4 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. Раніше гру хотіли випустити 7 грудня поточного року, але розробникам знадобився додатковий час на полірування.

Автор: Назар Степорук