На ній зображені всі топографічні об'єкти і ретельно вказані межі кожної держави.

Квест-директор Cyberpunk 2077 Павло Саско розповів у своєму мікроблозі про вражаючу роботу географів з Варшавського університету. Вони створили точну карту світу, який описаний у книжковій серії "Відьмак" за авторством Анджея Сапковського.

Для реалізації свого задуму вчені використали не тільки першоджерело в особі романів про Геральта з Рівії. Географи шукали інформацію в серіалі від Netflix і фанатських напрацюваннях. Наприклад, вони вивчали атласи світу з "Відьмака", які раніше склали шанувальники франшизи. В результаті вчені зуміли створити максимально точну карту. На ній показано рельєф місцевості, річки, поселення і кордони різних держав. Села і міста отримали окремі позначки відповідно до кількості населення. Найбільше людей знаходиться в столицях королівств, наприклад, Визімі і Новіграді. А щоб користувачі не заплуталися при вивченні карти, географи склали зручну легенду.

Популярність бренду "Відьмак"

Франшиза почалася з книг письменника Анджея Сапковського, якому належать права на неї.

Однак каталізатором популярності бренду стала ігрова серія The Witcher від CD Projekt RED — зокрема, третя частина. Її сукупні продажі ще в 2020 році перевищили 50 мільйонів копій. А тираж The Witcher 3: Wild Hunt минулої весни перейшов рубіж в 30 мільйонів одиниць.

У 2019-му "Відьмак" отримав серіальну екранізацію від Netflix. Вже вийшло два сезони шоу, хоча перший виявився популярнішим за другий.

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