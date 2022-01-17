Квест-директор Cyberpunk 2077 Павло Саско розповів у своєму мікроблозі про вражаючу роботу географів з Варшавського університету. Вони створили точну карту світу, який описаний у книжковій серії "Відьмак" за авторством Анджея Сапковського.
Для реалізації свого задуму вчені використали не тільки першоджерело в особі романів про Геральта з Рівії. Географи шукали інформацію в серіалі від Netflix і фанатських напрацюваннях. Наприклад, вони вивчали атласи світу з "Відьмака", які раніше склали шанувальники франшизи. В результаті вчені зуміли створити максимально точну карту. На ній показано рельєф місцевості, річки, поселення і кордони різних держав. Села і міста отримали окремі позначки відповідно до кількості населення. Найбільше людей знаходиться в столицях королівств, наприклад, Визімі і Новіграді. А щоб користувачі не заплуталися при вивченні карти, географи склали зручну легенду.
Популярність бренду "Відьмак"
- Франшиза почалася з книг письменника Анджея Сапковського, якому належать права на неї.
- Однак каталізатором популярності бренду стала ігрова серія The Witcher від CD Projekt RED — зокрема, третя частина. Її сукупні продажі ще в 2020 році перевищили 50 мільйонів копій. А тираж The Witcher 3: Wild Hunt минулої весни перейшов рубіж в 30 мільйонів одиниць.
- У 2019-му "Відьмак" отримав серіальну екранізацію від Netflix. Вже вийшло два сезони шоу, хоча перший виявився популярнішим за другий.