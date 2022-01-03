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На форумі 4chan рідко публікується правдива інсайдерська інформація. Найчастіше відвідувачі ресурсу видають бажане за дійсне, але іноді витоки все ж підтверджуються. Нещодавно анонімний користувач сайту розповів про майбутнє Cyberpunk 2077. За його словами, в 2022 році гра отримає багато різного контенту, а ще CD Projekt RED повноцінно анонсує перше доповнення. Воно нібито багато в чому натхненне S.T.A.L.K.E.R.Читайте такожГру не виправили: в Cyberpunk 2077 виявили кумедний баг в дусі "Матриці"

Раніше CDPR повідомила, що до квітня вийдуть версії Cyberpunk 2077 для PlayStation 5 і Xbox Series. Разом з ними розробники випустять великий патч 1.5. Згідно з заявами анонімного інформатора, на консолях поточного покоління гру перейменують. Її назвуть Cyberpunk 2077: Samurai Edition і будуть позиціонувати, як м'який перезапуск.

Перед релізом некстген-версій CDPR проведе пряму трансляцію. На стрімі вона поділиться подробицями патча 1.5, розповість про аніме за мотивами свого проекту і анонсує першу сюжетну добавку. Оновлення привнесе в Cyberpunk 2077 перукарні для зміни зовнішності, гараж, де можна зберігати машини, і трансмогрифікацію. Розробники також поліпшать штучний інтелект, інтерфейс і баланс спорядження, яке знаходить гравець. А ще планується реалізувати багато всіляких дрібних деталей, наприклад, різноманітні повідомлення від Джуді і Панам.

Наступне безкоштовне доповнення до Cyberpunk 2077 включає чотири види зброї, режим "Нова гра+", можливість прикрашати апартаменти і концерти. CD Projekt RED також працює над міні-грою зі збором монстрів в кіберпросторі. Їх можна буде застосовувати в боях проти ШІ або інших користувачів. Битви реалізують в покроковому режимі, як у багатьох JRPG.

Подробиці сюжетних доповнень до Cyberpunk 2077

Перша добавка детальніше розповість про район Пасифіка. Користувачі стануть учасниками війни між двома новими угрупованнями. Перше — це психічно нездорові клоуни, а друга — жорстокі нацисти.

Багато завдань пройдуть в зоні бойових дій, і вони нібито натхненні S.T.A.L.K.E.R.

Друге сюжетне доповнення знаходиться на ранній стадії виробництва. Його доля залежить від першого.

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