Всьому виною слабкий графічний процесор.

На PlayStation 5 і Xbox Series X Dying Light 2 Stay Human володіє трьома графічними режимами. Користувачі можуть грати в 4K, включити трасування променів або віддати перевагу стабільним 60 кадрам/с. А ось на Xbox Series S, молодшій консолі поточного покоління від Microsoft, свіжий екшен працює лише при 30 кадрах/с. Фанати поцікавилися, в чому причина такої низької кадрової частоти, і Techland відповіла.

Провідний дизайнер Dying Light 2 Тімон Смектала написав в особистому мікроблозі: "В першу чергу ми вирішимо проблеми з кооперативом, попит зламав сервери Sony, Microsoft і Epic. Захитування буде усунуто в першому майбутньому патчі. FOV і розмиття в русі ми розглянемо надалі. 30 кадрів/с на Series S теж будуть вивчатися [для подальших поліпшень], але GPU консолі нас стримує".

Читайте такожУ Dying Light 2 знайшли секретну локацію з посланням від розробників до гравцівОкремі користувачі заперечили Смекталі. Вони заявили, що інші нові ігри виконуються на Series S при 60 кадрах/с. Частина аудиторії звинуватила Techland в слабкій реалізації зомбі-екшена на молодшій консолі Microsoft, але провідний дизайнер відповів і на ці претензії.

У другому коментарі Смектали сказано: "У різних ігор різні потреби. DL2 унікальна через щільність і вертикальність свого світу, вона стрімить більше даних, ніж більшість ігор з відкритим світом. Звичайно, наші навички оптимізації можуть покращитися, але, будь ласка, пошукайте аналіз на сайті Digital Foundry. Ми непогано впоралися з роботою".

Детальніше про Dying Light 2 Stay Human

Головний герой Dying Light 2 — вцілілий на ім'я Ейден Колдуелл. Дії гри розгортаються через 20 років після епідемії, показаної в першій частині.

У сиквелі реалізували нелінійну оповідь, нові види зомбі і карту в чотири рази більшу, ніж в оригіналі.

Особливу увагу в другій частині приділили паркуру. У гравців з'явилося більше акробатичних трюків і можливостей взаємодіяти з оточенням. Це зробило переміщення по світу більш різноманітним і плавним.

Dying Light 2 Stay Human вийшла 4 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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