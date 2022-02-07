Techland щиро подякувала людям, які вирішили випробувати свіжий зомбі-екшен.

Dying Light 2 Stay Human вийшла три дні тому, але в ній вже виявляють різні секрети. Один з них — це таємна локація з прихованим посланням від розробників.

Читайте такожШедевр для одних і кошмар для інших: думки критиків щодо Dying Light 2 розділилисяЗнахідкою поділився користувач Twitter під псевдонімом xGarbett. Ентузіаст виклав кілька скріншотів, на яких показав секретне місце. Локація нагадує офіс польської студії Techland: вона включає робочу зону, куточок з телевізором і купу відсилань. Наприклад, на стінах висять плакати, які присвячені минулим іграм компанії.

При уважному дослідженні локації також можна знайти коротке, але щире послання від розробників до гравців: "Спасибі, що дісталися до цього місця. Дякуємо за приділений час. Ми витратили багато часу і нервів на гру, але вона також подарувала нам багато знань і радості. Хоча виникали моменти сумнівів, у нас було багато сил. Сил людей, які вклали в гру своє серце і душу. Ми дуже вдячні вам. Ми сподіваємося, що ви добре проведете час".

Детальніше про Dying Light 2 Stay Human

Головний герой Dying Light 2 — вцілілий на ім'я Ейден Колдуелл. Дії гри розгортаються через 20 років після епідемії, показаної в першій частині.

У сиквелі реалізували нелінійну оповідь, нові види зомбі і карту в чотири рази більшу, ніж в оригіналі.

Особливу увагу в другій частині приділили паркуру. У гравців з'явилося більше акробатичних трюків і можливостей взаємодіяти з оточенням. Це зробило переміщення по світу більш різноманітним і плавним.

Dying Light 2 Stay Human вийшла 4 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

Вас також можуть зацікавити новини: