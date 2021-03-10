У грі почався новий сезон під назвою Flashpoint.

У командній ММО-грі World of Tanks на консолях стартував п'ятий сезон під назвою Flashpoint. Разом з ним користувачам стане доступна нова гілка польських середніх танків, преміум-машини і безліч інших бонусів.

Як повідомили у студії Wargaming, нова гілка польських середніх танків складається з шести машин: починаючи з DS PZinż V рівня і закінчуючи CS-63 – першим у грі танком з виключно газотурбінною силовою установкою.

Ця конструктивна особливість знайшла відображення у новій ігровій механіці – турборежимі. Коли він активований, танк втрачає в точності та непомітності, проте здатний швидко досягати вогневих позицій.

"Ми раді представити гравцям новий сезон, нову гілку машин з великим бойовим потенціалом і нову механіку. Танки 50TP prototyp і CS-52 LIS варті того, щоб за них боротися, а машини з нової польської гілки середніх танків варті того, щоб їх досліджувати", – розповів креативний директор World of Tanks Console Ті-Джей Вагнер.

Польський важкий танк 50TP prototyp, про який згадав креативний директор консольної версії WoT дістанеться гравцям, які подолали всі 100 етапів нового сезону.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року World of Tanks з підвищеною роздільною здатністю, високим FPS і прискореними завантаженнями вийшла на PS5 та Xbox Series X. Гра також доступна й на консолях минулого покоління.

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Автор: Сергій Коршунов