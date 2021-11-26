Багатьом геймерам, які недавно придбали гру, вона сподобалася.

На старті продаж Cyberpunk 2077 зіткнулася з рясною критикою. Гра володіла колосальною кількістю багів, а версії для PS4 і Xbox One додатково відзначилися жахливою оптимізацією і регулярними вильотами. CD Projekt RED вибачилася за сирий стан проекту і протягом року випускала патчі. Студія активно латала дірки, і зараз грати в Cyberpunk 2077 набагато приємніше. Це підтверджують і недавні відгуки про проект в Steam. На майданчику Valve екшен-RPG від CDPR отримала нову хвилю популярності.

Cyberpunk 2077 зараз лідирує за продажами в Steam. Гра займає перше місце як в міжнародному рейтингу, так і в СНД-сегменті. Проект купило багато нових користувачів, які хвалять його в Steam. За останні 30 днів Cyberpunk 2077 отримала 14 291 відгук від покупців, і 84% з них позитивні.

Популярність екшен-RPG зросла завдяки знижці в 50 % на осінньому розпродажі. В Україні гру можна придбати за 449 гривень. З урахуванням такої ціни і всіх виправлень Cyberpunk 2077 дійсно буде викликати переважно позитивні враження.

Детальніше про Cyberpunk 2077

У проекті розповідається історія найманця на ім'я Ві. Після участі в масштабному пограбуванні у нього в голові з'явився чіп з цифровою копією Джонні Сільверхенда у виконанні Кіану Рівза. Від нього потрібно позбутися, а інакше головний герой помре.

Геймплей Cyberpunk 2077 включає багато механік. Є стрілянина, злом, стелс, ближній бій, поїздки на автомобілях та інше.

Повноцінний реліз проекту на PS5, Xbox Series X і Series S повинен був відбутися до кінця року, але його перенесли на перший квартал 2022-го.

Автор: Назар Степорук