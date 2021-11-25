У Steam почався розпродаж зі знижками до 90% на хіти і новинки / фото Steam

В кінці осені ігрові сервіси зазвичай влаштовують масштабні розпродажі, і в 2021 році ця традиція збереглася. Раніше акції стартували в PlayStation Store і Epic Games Store, а тепер до списку приєднався Steam. Прямо зараз в сервісі можна урвати новинки і хіти зі знижками до 90 %.

Осінній розпродаж у магазині Valve триватиме до 1 грудня, 20:00 за київським часом. У цей період на майданчику також проходить голосування за кращі ігри поточного року. Користувачі можуть номінувати будь-які проекти, які присутні у великій бібліотеці Steam, в десяти категоріях. Переможців оголосять 3 січня, о 20:00 за Києвом.

Кращі акційні пропозиції

  • Cyberpunk 2077 — 449 гривень;
  • Hades — 230 гривень;
  • Outer Wilds — 197 гривень;
  • Age of Empires II: Definitive Edition — 252 гривні;
  • Outriders — 296 гривень;
  • Red Dead Redemption 2 — 449 гривень;
  • Forza Horizon 4 — 230 гривень;
  • Horizon Zero Dawn Complete Edition — 354 гривні;
  • Dark Souls Remastered — 270 гривень;
  • Disco Elysium — The Final Cut — 239 гривень;
  • Resident Evil Village — 1201 гривня;
  • Divinity: Original Sin 2 — Definitive Edition — 211 гривень;
  • Wasteland 3 — 158 гривень;
  • Deathloop — 499 гривень;
  • DOOM Eternal — 200 гривень.

Автор: Назар Степорук