На гру також діє знижка.

Ubisoft вирішила привернути увагу аудиторії до свого командного шутера Rainbow Six Siege. Компанія організувала вільний доступ до гри для всіх бажаючих протягом тижня.

Розважатися в проєкті можна з 9 по 16 березня. Точний час відкриття і закриття акції залежить від платформи. Користувачам доступна повна версія Rainbow Six Siege з усіма картами і режимами. Можливість розважатися з друзями в період вільного доступу теж передбачена.

Акція проходить на всіх платформах — ПК (Ubisoft Connect Launcher), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. Прогрес, досягнутий за тиждень в грі, перейде в повну версію в разі покупки. А щоб користувачі охочіше купували Rainbow Six Siege, Ubisoft організувала знижки до 67%.

Відео дня

Правда, на момент написання новини на PlayStation гра чомусь не подешевшала. На ПК можна отримати стандартне і Deluxe-видання за 119 і 197 гривень відповідно. А на Xbox ціни вказані тільки в доларах і починаються від $13.

Rainbow Six Siege — основні подробиці

Це командний шутер від Ubisoft, в якому користувачі вибирають оперативників з контртерористичних організацій всіх країн світу і б'ються між собою.

Проєкт включає безліч різноманітних режимів. Сюди відносяться захист площі, знешкодження бомби, тактичний реалізм та інше. У кожному з них діють свої правила.

Головна особливість геймплея в грі — упор на командну взаємодію і можливість тактично обхитрити ворога. Для цього реалізовані унікальні вміння операторів і оточення, що руйнується.

Rainbow Six Siege вийшов у 2015 році на ПК, PlayStation 4 та Xbox One.

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