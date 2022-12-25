Акція актуальна тільки сьогодні, 25 грудня.

Вчорашня роздача в Epic Games Store не порадувала. У cервісі можна було забрати RPG Encased від російської студії Dark Crystal Games, яка, швидше за все, отримала частину компенсації за кожну безкоштовну копію. Але вже сьогодні адміністрація сервісу виправилася. Зараз користувачі вільні отримати знаменитий шутер Metro: Last Light від українських розробників. Акція актуальна тільки сьогодні, 25 грудня, до 18:00 за київським часом. Потім почнеться роздача чергової таємної гри.

Metro: Last Light — основні подробиці

Це друга частина серії шутерів від студії 4A Games і видавництва Deep Silver. Сюжет гри розгортається в метрополітені під зруйнованою в результаті ядерної війни Москвою. Після подій попередньої частини головний герой Артем отримав шанс виправити свою помилку, а заодно і запобігти глобальному конфлікту, який назріває серед двох могутніх угруповань.

При проходженні Metro: Last Light користувачам належить досліджувати тунелі метро, станції і навіть руїни міста на поверхні. Постапокаліптична атмосфера з елементами хорора завжди була однією з головних особливостей серії.

У боях з мутантами і людьми належить використовувати різноманітну зброю зі своїми унікальними властивостями. Крім прямих зіткнень, є можливість таємно усувати супротивників. Для цього необхідно вимикати джерела світла і вивчати маршрути пересування супротивників.

Користувачам в EGS доступна версія Metro: Last Light Redux. Це покращене видання з удосконаленим геймплеєм і додатковим контентом.

Metro: Last Light отримала 47 053 відгуки на Steam, 89% з яких позитивні.

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