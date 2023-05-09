Чи доведуть до розуму недавній шутер, поки незрозуміло.

Кооперативний шутер Redfall виявився повним провалом. Гра відзначилася численними технічними проблемами і посереднім виконанням у всіх аспектах. Це підтверджують критичні відгуки в Steam і рецензії на Metacritic. Онлайн проєкту в сервісі Valve швидко обвалився нижче тисячі одночасних користувачів. І схоже, розробники з Arkane Studios вже теж не сподіваються воскресити Redfall. Студія приступила до створення нової гри.

Про це стало відомо зі списку вакансій на сайті ZeniMax Media, материнської компанії Bethesda Softworks, до складу якої входить Arkane Studios. В одному з оголошень сказано: "Arkane Studios Austin шукає інженера зі збірки, щоб приєднатися до нашої команди в розробці наступної гри AAA-класу! Це чудова можливість стати частиною невеликої та цілеспрямованої команди розробників із перевіреним досвідом створення дивовижних ігор. Як інженер зі збірки, ви допоможете розширити можливості нашої команди розробників та створити ще один найкращий у своєму класі досвід для гравців".

На сайті ZeniMax Media не вказано, коли саме з'явилася вакансія. Однак аналогічне оголошення було розміщено на інших ресурсах для пошуку фахівців п'ять днів тому, тобто відразу після релізу Redfall. Чи збирається Arkane Studios виправляти свій новий шутер, поки точно невідомо. Нещодавно гра все ж отримала латку, яка усунула кілька критичних проблем. Ймовірно, невелика частина студії все ж продовжить працювати над провальним проєктом.

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Redfall — основні подробиці

У грі належить боротися з вампірами, які з'явилися в результаті наукових експериментів. Вони спричинили сонячне затемнення і висушили воду навколо острова Редфолл.

Геймплей Redfall включає перестрілки, вивчення місцевості і збір кращої екіпіровки. Спорядження в грі ділиться на рівні якості — від звичайного до легендарного.

Проходити шутер можна як поодинці, так і в кооперативі. Розробники стверджують, що в проєкті є багато фірмових елементів Arkane.

Redfall вийшла 2 травня 2023 року на ПК, Xbox Series X і Series S.

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