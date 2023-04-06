FromSoftware створила лазівку для всіх, хто не міг здолати Маленію, Клинок Мікелли.

Оновлення 1.09 для Elden Ring додало дуже простий спосіб, як перемогти найскладнішого боса в грі — Маленію, Клинок Мікелли. Щоб скористатися лазівкою, потрібно лише добути конкретну зброю.

Йдеться про проклятий меч Морготта —вигнутий дворучний клинок, який можна отримати після перемоги над Морготтом, королем знамень. Це обов'язковий сюжетний бос, і пропустити бій з ним до битви з Маленією неможливо. Щоб отримати меч, необхідно після вбивства головгада відправитися до Енії, чтиці Пальців і обміняти отриманий Спогад про короля знамень на зброю.

Ефективність застосування клинка в бою проти Маленії на відео довів відвідувач форуму Reddit під псевдонімом jdyhrberg. Проклятий меч Морготта володіє спеціальним навиком "Поріз проклятої крові". Здатність включає удар і подальший кривавий вибух. Раніше після активації вміння Маленія отримувала шкоду лише від атаки. Бос встигав розірвати дистанцію і уникнути вибуху.

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Однак в останньому патчі швидкість Проклятого меча збільшили. Тепер можна безперервно використовувати навик і таким способом за хвилину вбити боса, постійно збиваючи йому баланс. В результаті Маленія не зуміє ніяк відповісти гравцеві.

Elden Ring — основні подробиці

Це рольовий екшен від японської студії FromSoftware, творців Dark Souls, Bloodborne і Sekiro: Shadows Die Twice.

Події гри розгортаються в світі під назвою Междуземье. Головний герой, Потьмянілий, повинен зібрати осколки Кільця Елдена, щоб стати єдиним правителем. Для цього необхідно перемогти шістьох напівбогів.

Геймплей проекту включає складні битви, прокачування і створення власної збірки персонажа, пошук секретів, крафт і поїздки на коні.

Elden Ring вийшла 25 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. На Metacritic вона отримала в середньому 95 балів від критиків і увійшла в сто найбільш високооцінених ігор всіх часів.

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