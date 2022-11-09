Творці анімаційної стрічки провели сесію відповідей на питання.

"Аркейн" — одна з кращих адаптацій відеоігор на телеекранах. Про це УНІАН писав у своєму огляді. Крім нас, анімаційний серіал похвалили ще сотні критиків і мільйони глядачів. Тому не дивно, що "Аркейн" продовжили на другий сезон. А нещодавно на честь річниці з моменту прем'єри адаптації творці провели сесію відповідей на питання фанатів. В рамках заходу вони вперше поділилися деталями продовження.

Сценарій всіх епізодів другого сезону вже готовий. "Аркейн" як і раніше буде творінням для дорослих, і в ньому навіть можуть з'явитися постільні сцени. Однозначної відповіді щодо присутності сексу творці на дали, але натякнули, що інтимний фрагмент покажуть у другій серії.

Автори описують продовження словами "війна" і "рубікон". Мел Медарда повернеться в нових епізодах, але поки незрозуміло, скільки хронометражу отримає важливий персонаж з першого сезону. Глядачі також можуть розраховувати на флешбек за участю юних Сілко і Вандера ще до їх конфлікту. А Віктор в продовженні повинен здивувати шанувальників "Аркейн".

Відео дня

Шоураннери картини висловили бажання показати інші місця на території Рунтерри. Однак вони поки не загадують наперед і сконцентровані на другому сезоні.

"Аркейн": основні подробиці

Це анімаційний серіал за мотивами League of Legends — знаменитої МОВА від студії Riot Games. За створення стрічки відповідала французька команда Fortiche, а всі епізоди вийшли в стрімінговому сервісі Netflix.

Сюжет демонстрував Пілтовер і Заун — дві частини одного міста, які сильно відрізняються між собою. Перша — це притулок еліт і високих технологій. А друга — нетрі, що стали домівкою для злочинців і знедолених.

Баланс між Пілтовером і Зауном виявився під загрозою, коли вдалося винайти Хекстек — технологію для управління магічною енергією.

Прем'єра "Аркейн" відбулася 6 листопада 2021 року.

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