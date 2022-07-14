У свіжому трейлері також показали багато геймплейних кадрів.

Студія PlatinumGames та видавництво Nintendo поділилися свіжим трейлером Bayonetta 3. У ньому розробники оголосили дату релізу своєї гри. Очікуваний багатьма слешер вийде 28 жовтня 2022 року ексклюзивно на Nintendo Switch.

Новий ролик містить багато геймплейних кадрів. Вони демонструють битви Байонетти проти різноманітних ворогів і широкий арсенал умінь головної героїні. Відьма здатна здійснювати видовищні комбінації ударів, викликати собі на допомогу різних істот і приймати всякі форми. Наприклад, в одному з фрагментів трейлера демонструється трансформація в напівдракона. При цьому змінюються атаки і здібності Байонетти.

У трейлері також показуються інші механіки ігрового процесу. Сюди входить поїздка верхи на противнику по хмарочосах мегаполісу. Цей "транспорт" може пересуватися як горизонтально, так і вертикально.

А фанатів серії Bayonetta могла порадувати поява знайомих персонажів у ролику. Окремі кадри відео присвятили Луці Редгрейву і Родену. Нові герої в трейлері теж фігурували, наприклад, Віола. В окремих місіях гравці зможуть керувати цією дівчиною.

Bayonetta 3 — основні подробиці

Сюжет присвячений боротьбі Байонетти проти гомункулів — монстрів, які створені з людей. Головна героїня буде подорожувати світом, заручатися підтримкою старих союзників і боротися проти напасті.

У новому трейлері показали, як зустрічаються різні Байонетти. Це наштовхує на думку, що в історії задіяні паралельні всесвіти.

Геймплей Bayonetta 3 багато в чому зосереджений на битвах, як і в більшості слешерів. Користувачі будуть брати участь в видовищних битвах і поступово освоювати все більш смертоносні навички.

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