Раніше Sony також призупинила поставки в Росію консолей, аксесуарів та ігор.

Багато відомих компаній, які пов'язані з індустрією відеоігор, переглядають свої відносини з рф через військову агресію проти України.

Зокрема, легендарна японська компанія Nintendo слідом за Sony і Microsoft зупинила продажі консолей та ігор в Росії, таким чином переступивши позначку в 100+ фірм, які припинили фінансувати країну-агресора.

Мабуть, найвідоміший розробник відеоігор всіх часів призупинив роботу свого онлайн магазину і випуск нових відеоігор в Росії, повідомивши про проблеми з оплатою та порушенням ланцюжків поставок через останні санкції. Компанія-виробник Xbox Microsoft Corp. також припинила продажі нових продуктів і послуг у РФ кількома днями раніше.

Таким чином всі три ігрових гіганти консольної індустрії розваг помахали ручкою російським споживачам. Що ж, пора діставати з коробок в підвалах тетріси і 8-бітні приставки.

Нагадаємо, раніше Epic Games оголосила про припинення "комерційних відносин з Росією", а Steam обмежив для російських користувачів можливість купувати ігри і оплачувати послуги.

Як зазначається, російський ринок відеоігор займає восьме місце у світі за доходом, це становило 2,7 млрд доларів у 2021 році. 53% росіян регулярно грають в ігри на ПК.

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