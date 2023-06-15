У ролику показали битви і польоти світом.

На YouTube-каналі VaatiVidya з'явилася велика презентація Armored Core VI Fires of Rubicon — нової гри від FromSoftware, творців Elden Ring, Dark Souls і Bloodborne. У 27-хвилинному ролику показано різноманітні битви, модифікація свого бойового робота і польоти світом.

Розробники в новій грі не змінили власного стилю. Вони реалізували бої, в яких необхідно стежити за атаками ворогів, багато ухилятися і шукати момент для нападу. Тобто Armored Core VI Fires оf Rubicon схожа на попередні проєкти FromSoftware, але в ній предостатньо елементів з минулих частин франшизи.

У користувачів буде багато можливостей для ведення вогню на дистанції. Сюди відносяться всілякі ракети і снаряди. При цьому окремі вороги постараються підібратися впритул до головного героя для нанесення шкоди, а інші, навпаки, покладаються тільки на стрілянину. До першого типу ворогів відноситься величезний робот, схожий на бульдозер, який присутній в демонстрації.

У боях і під час дослідження світу активно застосовується реактивний ранець. Це дозволило ввести в геймплей і дизайн рівнів багато вертикальності. А що стосується удосконалення свого меха, то користувачі зможуть вибирати різні деталі — двигуни, ракетниці, лазерні мечі та інше. У кожного елемента спорядження є свої характеристики, які будуть впливати на стиль бою.

Armored Core VI Fire of Rubicon: основні подробиці

Це екшен-RPG з видом від третьої особи про битви великих роботів. Події гри розгортаються на планеті Рубікон 3. Півсотні років тому вона була майже зруйнована загадковою речовиною. Але тепер за контроль над видобутком субстанції почалася боротьба між міжгалактичними корпораціями.

Гравці братимуть участь у протистоянні, як вільні найманці. Вони можуть виконувати замовлення обох сторін, але в один момент доведеться вибрати, кого саме підтримувати.

У Armored Core VI належить управляти мехом, який можна всіляко налаштовувати і модернізувати під свій стиль бою. Для знищення ворогів дозволяється застосовувати холодну і стрілецьку зброю.

Armored Core VI Fire of Rubicon вийде на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S у 2023 році.

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