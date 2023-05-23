Insomniac Games швидко поклала край домислам.

У Мережі з'явилося відразу кілька підтверджень, що в Marvel's Spider-Man 2 буде кооперативний режим. Чутки почали швидко розповзатися напередодні PlayStation Showcase, тому довелося втрутитися розробникам з Insomniac Games. Вони спростували наявність спільної гри в прийдешньому екшені.

Як повідомило видання The Gamer, все почалося з висловлювання актора озвучення Наджі Джетера, який виконав Майлза Моралеса. Користувачі звернули увагу, що він відвідав SacAnime минулого літа, де відповів на питання одного з фанатів щодо кооперативу в Marvel's Spider-Man 2. Джетер заявив:"Я не знаю, було це оголошено чи ні, але я думаю так [спільний режим буде]".

Потім в Мережу просочилися фрагменти вихідного коду гри. У ньому згадувалися позначення користувачів, як в кооперативі, і розподіл на команди, ніби в мультіплеєрі. Це підігріло чутки про спільний режим, але слідом домисли розвіяла Insomniac Games.

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Чоловік під псевдонімом SeanLia4 вирішив безпосередньо запитати розробників, чи буде Marvel's Spider-Man 2 кооперативною грою. Представники команди чесно відповіли: "Ні. Це епічна одиночна пригода". Після заяви Insomniac Games всі чутки втратили актуальність.

Marvel's Spider-Man 2 — основні подробиці

Гру анонсували на минулорічному осінньому шоу PlayStation. Проект має вийти у 2023-му році. Insomniac Games підтвердила ці плани у жовтні 2022-го.

У дебютному трейлері Marvel's Spider-Man 2 показали Пітера Паркера і Майлза Моралеса. Вони разом билися з лиходіями, застосовуючи різні вміння. А в кінці ролика з'явився Веном, який стане одним з антагоністів.

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