Найімовірніше, гра перейде на рушій Source 2.

З'явилися натяки, що Valve готує нову версію Counter-Strike: Global Offensive. Знаменитий командний шутер, найімовірніше, перейде на другу ітерацію рушія Source.

Такі висновки напрошуються з недавньої знахідки датамайнера під псевдонімом Aquarius. Він виявив у свіжих драйверах від NVIDIA файл конфігурації під назвою Counter-Strike 2. У ньому згадується csgos2.exe, що можна розшифрувати, як Counter-Strike: Global Offensive Source 2. Журналісти PC Gamer пройшли стопами Aquarius і підтвердили знахідку датамайнера. У драйверах дійсно є натяк на прийдешнє перенесення CS: GO на новий рушій.

Нагадаємо, в минулому ентузіаст під псевдонімом Gabe Follower проводив експеримент з відтворенням Counter-Strike: Global Offensive на Source 2. На основі отриманих результатів він повідомив, що в геймлейному плані "майже нічого не зміниться". Видимі поліпшення відчуваються тільки в моделюванні просторового звучання, тобто стане зручніше орієнтуватися на слух.

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На думку Gabe Follower перехід на Source 2 матиме довгограючі наслідки з множинними змінами всередині CS:GO. При цьому датамайнери на ставляться серйозно до згадок csgos2.exe в драйверах. Той же Aquarius вважає, що це може бути пережитком минулого, а не свідченням близького масштабного оновлення.

Counter-Strike: Global Offensive: основні подробиці

Це остання гра зі знаменитої серії командних шутерів, яка з'явилася завдяки модифікації для Half-Life.

Користувачі в CS:GO беруть участь у групових матчах. Вони діляться на терористів і правоохоронців. Кожна з команд повинна усунути іншу, проте на окремих картах перемога досягається за допомогою вибуху/розмінування бомби.

Counter-Strike: Global Offensive вийшла 21 серпня 2012 року виключно на ПК. Гра досі користується величезною популярністю серед фанатів шутерів.

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