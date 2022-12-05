У Steam стався витік.

Студія Respawn Entertainment і видавництво Electronic Arts допустили витік в Steam. На сторінці Star Wars Jedi: Survivor, сиквела Star Wars Jedi: Fallen Order, з'явилася дата релізу, системні вимоги і бонуси за попереднє замовлення.

Інформацію вже прибрали, але, як то кажуть, інтернет все пам'ятає. Star Wars Jedi: Survivor вийде 16 березня 2023 року, як і стверджували раніше інсайдери. За попереднє замовлення гри користувачі отримають косметичні предмети —образи для головного героя Кела Кестіса, дроїда BD-1, світлового меча і бластера.

Ймовірно, вся офіційна інформація з'явиться в рамках The Game Awards 2022. Electronic Arts в соціальних мережах натякала на появу гри на церемонії нагородження. А ще Star Wars Jedi: Survivor включили в трейлер майбутнього заходу.

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Мінімальні вимоги

ОС: Window 10 (64-біт);

процесор: Intel Core i7-7700 або AMD Ryzen 5 1400;

ОЗУ: 8 Гбайт;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 або AMD Radeon RX 580;

місце на диску: 130 Гбайт;

DirectX: версії 12.

Рекомендовані вимоги

ОС: Window 10 (64-біт);

процесор: Intel Core i5-11600K або AMD Ryzen 5 5600X;

ОЗУ: 16 Гбайт;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 або Radeon RX 6700 XT;

місце на диску: 130 Гбайт;

DirectX: версії 12.

Star Wars Jedi: Survivor — основні подробиці

Історія в сиквелі розгортається через п'ять років після подій першої частини. Головним героєм залишився Кел Кестіс, якого супроводжує вірний дроїд BD-1. Сюжет Survivor безпосередньо пов'язаний з Fallen Order.

Судячи з першого трейлеру, в проекті реалізують планету Корусант і нового антагоніста.

Star Wars Jedi: Survivor вийде на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. на PS4 і Xbox One гру вирішили не випускати, щоб реалізувати рендеринг освітлення з використанням трасування променів, а також зробити геймплей безшовним.

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