На дату релізу натякнула і компанія Disney.

Наприкінці червня в базі даних PlayStation Network знайшли дату релізу Star Wars Jedi: Survivor. Згідно з витоком, гру планують випустити на початку березня 2023 року. ЕА прямо не спростувала ці відомості, але натякнула, що не варто їм довіряти. Однак за словами надійного інсайдера, компанія просто нагнітає інтригу. Екшен у всесвіті "Зоряних війн" дійсно випустять в березні.

Нещодавно Disney анонсувала дві книги за мотивами Star Wars Jedi. Перша називається Battle Scars і розповість про події між Fallen Order і Survivor. Користувачі зможуть дізнатися, чим займався Кел Кестіс до історії сиквела.

Книга вийде в березні і буде приурочена до релізу продовження франшизи. Такою інформацією поділився редактор VentureBeat і надійний Інсайдер Джефф Грабб. Найімовірніше, він має рацію, адже матеріали такого характеру зазвичай супроводжують запуск гри.

Друга книга — це класичний артбук з малюнками і коментарями розробників. Її почнуть продавати в травні, що теж натякає на дату релізу Survivor. Найчастіше артбуки виходять через місяць або півтора після запуску проекту.

Star Wars Jedi: Survivor — основні подробиці

Історія в сиквелі розгортається через п'ять років після подій першої частини. Головним героєм залишився Кел Кестіс, якого супроводжує вірний дроїд BD-1. Сюжет Survivor безпосередньо пов'язаний з Fallen Order.

Судячи з першого трейлеру, в проекті реалізують планету Корусант і нового антагоніста.

Star Wars Jedi: Survivor вийде на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. на PS4 і Xbox One гру вирішили не випускати, щоб реалізувати рендеринг освітлення з використанням трасування променів, а також зробити геймплей безшовним.

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