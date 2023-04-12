Для запуску гри знадобляться i7-7700HQ і GTX 1060.

Dambuster Studios і Plaion оголосили системні вимоги Dead Island 2 і технічні особливості гри на різних платформах. А ще розробники в партнерстві з виданням IGN опублікували перші 11 хвилин проходження гри з демонстрацією авіакатастрофи, битвою проти зомбі і дослідженням світу.

На ПК гра відзначиться підтримкою двох технологій AMD: інтелектуального масштабування Fidelityfx Super Resolution 2 (FSR 2) і адаптивного підвищення деталізації Contrast Adaptive Sharpening (CAS). Кроссплей реалізований тільки в рамках одного сімейства платформ. Користувачам PS5 і Xbox Series гарантовані 60 кадрів/сек, а на консолях попереднього покоління доведеться задовольнятися 30 кадрами/сек.

Мінімальні вимоги (1080p, 30 кадрів/сек)

ОС: Windows 10;

процесор: Intel Core i7-7700HQ або AMD FX-9590;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 або AMD Radeon RX 480;

оперативна пам'ять: 10 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 70 Гбайт.

Рекомендовані вимоги (1080p, 60 кадрів/сек)

ОС: Windows 10;

процесор: Intel Core i9-9900K або AMD Ryzen 5 5600X;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super або AMD Radeon RX 6600 XT;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 70 Гбайт.

"Високі" вимоги (1440p, 60 кадрів/сек)

ОС: Windows 10;

процесор: Intel Core i5-12600KF або AMD Ryzen 7 7700X;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 або AMD Radeon RX 6750 XT;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 70 Гбайт.

Вимоги "Ультра" (4K, 60 кадрів/сек)

ОС: Windows 10;

процесор: Intel Core i7-13700K або AMD Ryzen 9 7900X;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3090 або AMD Radeon RX 6950 XT;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 70 Гбайт.

Dead Island 2: що відомо про гру

Це зомбі-екшен, який перебував у виробничому пеклі протягом дев'яти років. Сюжет гри присвячений спробам вцілілих вибратися з Лос-Анджелеса, що став притулком для ходячих мерців.

Користувачі зможуть проходити основні і додаткові квести, збирати і покращувати зброю, знаходити і застосовувати навички, які підходять під свій стиль гри, досліджувати світ тощо.

Однією з головних особливостей гри стала детальна система розчленування, яка дозволяє порубати зомбі на частини.

Dead Island 2 вийде 21 квітня 2023 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S, Xbox One і PlayStation 4.

Вас також можуть зацікавити новини: